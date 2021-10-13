Сервис для выбора и онлайн-покупки автомобилей СберАвто и онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру провели совместное исследование и выяснили, какие товары чаще всего покупали россияне для новой машины в первые 9 месяцев 2021 года.
Также специалисты проанализировали спрос в категории товаров для стартового набора автомобилиста в сентябре 2021 года и сравнили эти цифры с аналогичным периодом 2020 года.
Спрос на товары для Starter pack (минимального набора для новой машины) вырос на 83%, а самыми покупаемыми предметами стали:
- автомобильные коврики (рост на 300%)
- универсальные смазки (+146%)
- авторегистраторы (+214%)
- провода для прикуривания (+98%)
- буксировочные принадлежности (+63%)
- автомобильные знаки (+ 54%)
- порошковые огнетушители (+32%)
- готовые автомобильные наборы (+26%)
- жилеты (+23%)
- автокомпрессоры (+19%)
- влажные салфетки для автомобиля (рост составил 7%).
Спрос на товары для начального автокомплекта больше всего вырос в Новосибирске (рост на 370%), Воронеже (рост на 293%), Волгограде (рост на 224%). Также популярность товаров для Starter pack увеличилась в Ростове-на-Дону (рост составил 172%), Москве (рост на 86%), Омске (рост на 82%), Челябинске (рост 75%), Самаре (рост 73%).
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