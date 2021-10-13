Что мы в первую очередь покупаем для новой машины — исследование — журнал За рулем

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Что мы в первую очередь покупаем для новой машины — исследование

Автомобильные коврики, авторегистраторы, огнетушители и т.д. — исследование показало, что спрос на стартовый набор автомобилиста вырос на 83%.

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Сервис для выбора и онлайн-покупки автомобилей СберАвто и онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру провели совместное исследование и выяснили, какие товары чаще всего покупали россияне для новой машины в первые 9 месяцев 2021 года.

Также специалисты проанализировали спрос в категории товаров для стартового набора автомобилиста в сентябре 2021 года и сравнили эти цифры с аналогичным периодом 2020 года.

Спрос на товары для Starter pack (минимального набора для новой машины) вырос на 83%, а самыми покупаемыми предметами стали:

  • автомобильные коврики (рост на 300%)
  • универсальные смазки (+146%)
  • авторегистраторы (+214%)
  • провода для прикуривания (+98%)
  • буксировочные принадлежности (+63%)
  • автомобильные знаки (+ 54%)
  • порошковые огнетушители (+32%)
  • готовые автомобильные наборы (+26%)
  • жилеты (+23%)
  • автокомпрессоры (+19%)
  • влажные салфетки для автомобиля (рост составил 7%).

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Спрос на товары для начального автокомплекта больше всего вырос в Новосибирске (рост на 370%), Воронеже (рост на 293%), Волгограде (рост на 224%). Также популярность товаров для Starter pack увеличилась в Ростове-на-Дону (рост составил 172%), Москве (рост на 86%), Омске (рост на 82%), Челябинске (рост 75%), Самаре (рост 73%).

Фото: Depositphotos

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