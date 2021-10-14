В ожидании Хэллоуина: хулиганский сюрприз из пикапа

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают этот «страшный» праздник года. В России он не особо прижился, а в Америке к нему относятся с особым пиететом.

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И готовится к Хэллоуину начинают заранее. А что порой получается, мы можем наблюдать в этом видео, снятом двумя американками из Далтона (США), которые в прекрасном расположении духа возвращались домой на машине и остановились на светофоре. Тут перед ними оказался пикап Форд с забавным скелетом, сидящем на крышке багажника.

А потом он преподнес двум дамам «сюрприз». Сначала они долго смеялись, а потом сигналили, прося сделать это снова, чтобы заснять все на видео и поделиться с народом. Так что теперь мы тоже можем наблюдать шалость скелета.

Эта история почти мифическая, хотя произошла и не на Хэллоуин.

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Видео: YouTube