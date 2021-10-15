Таксисты заметили, что пассажиры стали депрессивнее. Психолог все объяснил

Каждый четвертый водитель такси реже общается с пассажирами с наступлением осени.

40% россиян осенью, когда за окном дождь и серость, чувствуют себя эмоционально подавленными, показал опрос сервиса заказа такси «Ситимобил». Четверть отметили, что в это время года настроение заметно ухудшается, а упадок сил становится ощутимее. Тех, кто осенью чувствует себя, наоборот, энергичнее — всего 10%.

Какой вид транспорта выбирают?

Около 20% респондентов заметили, что осенью им стало в тягость передвигаться на общественном транспорте, почти 15% стараются заменить его передвижением на личном автомобиле, такси или каршеринге. 37% опрошенных готовы сами сесть за руль только в самом крайнем случае. Более половины (54%) россиян признали такси самым удобным видом транспорта в дождливый и холодный день. Интересно, что почти каждый десятый россиянин осенью стал чаще опаздывать.

Что заметили таксисты?

Изменения в поведении россиян отметили и водители такси в разных городах: 37% водителей уверены, что с наступлением осени у части пассажиров падает настроение. Около 35% обратили внимание, что пассажиры стали чаще начинать разговор в такси с замечания, что осень «слишком быстро наступила», а 17% водителей отметили, что им стали больше жаловаться на плохую погоду и дожди.

Также водители заметили, что россияне теперь менее разговорчивы. Сами водители к наступлению осени относятся преимущественно равнодушно: большинство (почти 90%) сообщили, что ни погода, ни смена времени года никак не влияет на них и их работу.

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Результаты исследования прокомментировала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова:

«Подавленное настроение всегда связано с переходными периодами. Осенью это переход от теплого и солнечного лета к зиме, когда сокращается солнечный день и начинаются холода. В том числе происходит перестройка организма, что требует дополнительных сил, а люди часто не учитывают этого».

Специалист советует избегать негативных контактов, а если это невозможно, попытаться отпустить ситуацию, абстрагироваться от нее. Чаще отдыхать — это не только просмотр телевизора или дополнительное время с близкими, но и дневной сон или пребывание в одиночестве и физические нагрузки.

В первой части опроса приняли участие 1029 респондентов из крупных городов России, во второй — 2525 водителей партнеров, подключенных к сервису «Ситимобил».

Готовы ли россияне покупать машины только через интернет? Многие готовы.



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Фото: Виктор Быстров/Unsplash