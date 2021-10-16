Из двухэтажного автобуса сделали дом

Он не предназначен для путешествий, но переехать из города в город своим ходом может легко.

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Этот удивительный автобус появился после того, как его владельцы решили не тратиться на аренду жилья или залезать в ипотечную кабалу. Они проявили творческий подход.

Нашли старый автобус Volvo в хорошем состоянии всего за 3500 долларов (250 тысяч рублей) и превратили его в дом. Если не обращать внимание на трубу печи, то автобус по-прежнему выглядит как классический лондонский двухэтажный автобус.

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Однако, войдя внутрь, вы попадете в настоящий дом со всеми удобствами. На первом этаже находится кухня с плитой, холодильником, раковиной, обеденным столом и стиральной машиной. В дальнем конце автобуса разместилась гостиная, в которой установлена дровяная печь. На этаже нет перегородок, поэтому кажется, что пространства здесь больше, чем есть на самом деле. Есть только выступ ванной комнаты с туалетом и раковиной.

Наверху, в очень большой спальне, еще одна ванная. Весь верхний этаж отведен под спальню. В ней много окон, из-за чего летом тут бывает жарко, а зимой — холодно.

Автобус подключен к городской электросети. Также в него заведены вода, газ и канализация. Поэтому, прежде чем куда-то ехать, нужно все это отсоединить.

В дом-автобус было вложено в общей сложности 21 000 долларов (1,5 млн рублей).

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Фото: instagram.com