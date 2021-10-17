На другой стороне трассы пикап на полном ходу врезался в дом, но пассажиры получили лишь легкие ушибы.

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Видеокамеры сегодня устанавливаются повсюду, и у нас появляется все больше видео удивительных аварий. Эти кадры были сняты в Австралии. На видеозаписи, предоставленной полицией, — необычная авария: Toyota Hilux пролетает сквозь поток, пересекая 8 полос, никого не задев, и врезается в здание.

Hilux на высокой скорости проезжает по газону, затем выскакивает на шоссе. Кроссовер, кажется Nissan, едва не врезается в пикап, но успевает вовремя затормозить. Hilux, не сбавляя скорости, проезжает мимо, перепрыгивает разделительную полосу и проскакивает между стоящих машин. Затем пикап перепрыгивает через бордюр и исчезает из кадра.

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Нам не видно, как Toyota врезается в здание. В машине находились женщина и маленький ребенок. И хотя они не пострадали, их, на всякий случай, отправили в Королевскую больницу Дарвина.

По версии полиции, женщина не справилась с управлением и не смогла вписаться в поворот, после чего вылетела на шоссе и из-за ударов об бордюры не смогла вернуть контроль над машиной, чтобы ее остановить.

Найден автомобиль, штатные поворотники которого путают других водителей.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube