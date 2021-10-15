Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022 — журнал За рулем

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Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022

Француз хочет осуществить то, что не получилось у его отца 40 лет назад: финишировать в Дакаре на российском внедорожнике.

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В классическом зачете ралли-рейда Dakar-2022 значится уже три автомобиля Lada Niva. В принципе, результат закономерный, ведь в Dakar Classic допускаются автомобили, выпущенные до 2000 года, а в ту эпоху (в 1980-х и начале 1990-х) Нива по-настоящему блистала в ралли-рейдах, потому что была дешевой, надежной и быстрой. История повторяется — в том числе с помощью французской пары Романа Грабоуски и Констанции Шенард.

Роман и его подруга поедут на Ниве, которая будет самой старой из всех трех, заявленных в гонку на 2022 год, утверждает Lada Niva Documentary. Автомобиль имеет двигатель объемом 1,6 литра, вместо 4-ступенчатой КП поставлена 5-ступенчатая, все элементы шасси заменены на идентичные новые.

Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022

Готовить автомобиль к гонке помогает компания Tout le Niva, официальный дистрибьютор запчастей Lada Niva во Франции. У внедорожника дополнительный бак, сиденья, ремни безопасности и каркас по стандартам FIA, предписанные техрегламентом шины BF Goodrich и смазка Motul.

Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022

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Французская команда называется «191 Classic Rally Team». Номер «191» был имела Lada Niva Дениса Грабоуски — отца Романа — на Дакаре в далеком 1982 году. Денис выкупил машину у медиков, которые обслуживали гонку за год до этого, подготовил ее и вышел на старт.

Увы, до финиша добраться не удалось, а тот автомобиль в 2003 был продан во Франции.

Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022

На память у Романа осталась масштабная модель отцовской боевой Нивы, и теперь он на точно таком же внедорожнике хочет завершить то, что не смог отец 40 лет назад. В ближайших планах у экипажа — встреча с французским гонщиком Жан-Клодом Бривуаном, которому на днях исполнилось 86 лет. Бривуан гонялся за легендарную команду Niva Poch и не раз приводил российский внедорожник к победам.

Фото: Lada Niva Documentary

Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022

Француз хочет осуществить то, что не получилось у его отца 40 лет назад: финишировать в Дакаре на российском внедорожнике.

Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022 — фото 1285375Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022 — фото 1285374Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022 — фото 1285373Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022
Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022

Француз хочет осуществить то, что не получилось у его отца 40 лет назад: финишировать в Дакаре на российском внедорожнике.

Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022 — фото 1285374Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022 — фото 1285375Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022 — фото 1285373Еще одна (уже третья!) Нива заявлена на участие в Dakar-2022
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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