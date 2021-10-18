Стоящая на обочине сосна упала на оживленную трассу (видео)

У таксиста было буквально одно мгновение, чтобы среагировать на внезапную смертоносную угрозу.

Материалы по теме Toyota пролетела сквозь поток, никого не задев — видео чуда

Невероятное везение помогло таксисту из Тольятти сохранить автомобиль, здоровье и, возможно, жизнь. Днем 15 октября, в пик дорожного трафика он, ничего не подозревая, ехал на своем рабочем автомобиле по пригородному шоссе. Дальнейшее запечатлела камера машины, двигавшейся в том же направлении, но на три автомобиля позади.

Рассмотреть на первых кадрах видео белую легковушку довольно непросто, но если это сделать, становится понятно, что водитель находился от беды в считаных миллиметрах. Спустя буквально пять секунд после начала ролика мы видим, как на дорогу неожиданно начинает падать сухой ствол сосны, стоявшей на обочине.

Почему коммунальщики не убрали с обочины давно погибшее дерево, неизвестно. У тех, кто оказался в сотнях метрах позади, было время среагировать, наблюдая это эпичное падение. А вот таксисту на белом Renault Logan пришлось проявить настоящие чудеса водительской реакции и сноровки — он затормозил буквально перед рухнувшим на дорогу стволом.

Материалы по теме Пассажирский самолет застрял под мостом

Совсем без последствий не обошлось, автомобиль передним бампером все же ткнулся в уже упавшее дерево. Однако это тот случай, когда разрушения удалось свести к минимуму. Ствол повредил линии электропередачи, но пострадавших в инциденте не было. Движение по шоссе вскоре возобновилось.

А чуть ранее на трассе в Самарской области байкер столкнулся с автомобилем, из-за чего мотоцикл загорелся — к счастью, водитель остался жив.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Видео: ВКонтакте / Патруль Тольятти