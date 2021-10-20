АВТОВАЗ рассказал, как и кто рисует дизайн Лады

В Московском подразделении дизайн-бюро АВТОВАЗа работает 14 человек — 7 дизайнеров и 7 модельщиков. Задача команды не только разработать дизайн нового автомобиля, но и придать ему индивидуальность, неповторимость. Московская студия специализируется на разработке экстерьера, но и не только.
«Мы в центре Москвы, большого современного города, что помогает нам находить вдохновение, быть в тренде. Кроме того, здесь поблизости как минимум две крупные школы дизайна, что помогает искать таланты, а это важная часть работы. Это, в том числе, обеспечивает сотрудничество с Московским Политехом», — отметил Жульен Друар.
Студентов, которые вызывают интерес, компания ведет от начала обучения до выпуска. Каждый год Лада реализует совместные проекты вместе с начинающими специалистами. Большая часть сегодняшней команды — совсем молодые ребята, выпускники Московского Политеха.
На втором этаже здания работают модельщики, но сейчас там разрабатывается секретный проект, поэтому туда виртуальных зрителей пока не пустили.
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Видео: АВТОВАЗ/YouTube