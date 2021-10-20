Складная выхлопная труба — еще один странный патент — журнал За рулем

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Складная выхлопная труба — еще один странный патент

Как считают инженеры Ford, новая функция улучшит геометрическую проходимость автомобилей.

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Попробуем представить себе ситуацию. Вы едете по бездорожью и вдруг вам надо спуститься в овраг. Вы съезжаете в него, но когда начинаете путь наверх, слишите скрежет, от которого у вас сжимается сердце — это царапается и мнется красивый патрубок выхлопной системы.

Но дело в том, что это для любителей бездорожья не проблема, а выхлопные системы их машин не украшают хромированные патрубки. Тем не менее, Ford придумал новую систему, которая будет втягивать патрубки под днище, если автомобиль преодолевает крутые подъемы или спуски.

Складная выхлопная труба — еще один странный патент

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Патрубок, сдвигаясь, скользит по направляющим и благодаря этому становится короче. На много ли? Идея кажется несколько наивной: обычно выхлопная труба не так уж сильно торчит, а на бездорожье у водителя есть проблемы посерьезнее, чем поцарапанный патрубок.

Как всегда, нет никаких гарантий, что запатентованная система появится на серийных машинах, тем более что скоро, если верить экоактивистам, автомобили с двигателями внутреннего сгорания и выхлопными системами исчезнут как класс.

Изображения: Ford

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