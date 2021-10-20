Как считают инженеры Ford, новая функция улучшит геометрическую проходимость автомобилей.

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Попробуем представить себе ситуацию. Вы едете по бездорожью и вдруг вам надо спуститься в овраг. Вы съезжаете в него, но когда начинаете путь наверх, слишите скрежет, от которого у вас сжимается сердце — это царапается и мнется красивый патрубок выхлопной системы.

Но дело в том, что это для любителей бездорожья не проблема, а выхлопные системы их машин не украшают хромированные патрубки. Тем не менее, Ford придумал новую систему, которая будет втягивать патрубки под днище, если автомобиль преодолевает крутые подъемы или спуски.

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Патрубок, сдвигаясь, скользит по направляющим и благодаря этому становится короче. На много ли? Идея кажется несколько наивной: обычно выхлопная труба не так уж сильно торчит, а на бездорожье у водителя есть проблемы посерьезнее, чем поцарапанный патрубок.

Как всегда, нет никаких гарантий, что запатентованная система появится на серийных машинах, тем более что скоро, если верить экоактивистам, автомобили с двигателями внутреннего сгорания и выхлопными системами исчезнут как класс.

Тем временем Hyundai запатентовала складной руль.

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Изображения: Ford