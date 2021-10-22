Путин высказал свое мнение об электромобилях

По мнению Владимира Путина, электрокары не такой уж экологичный вид транспорта. Не надо забывать, откуда берется электричество, не будем вводить друг друга в заблуждение, подчеркнул он, отвечая на вопрос иностранного журналиста. Почему-то все забывают о загрязнении атмосферы при производстве электроэнергии.
Для России, где большие запасы природного газа, альтернативой электрическим автомобилям могли бы стать машины на газу, в очередной раз повторил президент России.
Он рассказал и о своих впечатлениях от езды на электрокарах. По его словам, он ездит на этих автомобилях по территории своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево и не заметил разницы с обычными машинами.
«Разницы я не чувствую почти, приемистые, хорошие машинки», — сказал глава государства на Валдайском форуме, не уточняя, какие машины он лично тестировал.
А в целом необходимо менять энергетический баланс в сторону зеленой повестки, отметил президент.
- Чехия не намерена отказываться от машин с ДВС в пользу электрокаров.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС