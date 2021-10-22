Иж Орион: российский мотоцикл «на максималках»

Двигатель мощностью 38 л.с. с воздушно-масляным охлаждением, современная рама и прочие продвинутые компоненты могли сделать этот проект по-настоящему прорывным...

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В московском Музее техники Вадима Задорожного выставлен любопытный экспонат — мотоцикл Иж Орион, один из последних проектов мотоциклетного отделения ИжМаша. Youtube-канал «Автомобильная Россия» снял об этом байке видеосюжет. Этот легкий байк должен был вывести отечественного производителя на новый уровень и стать основой для будущих моделей на многие годы вперед.

Иж Орион и его предтеча (а фактически — более раннее ответвление того же проекта) Иж Марафон появились в результате заключения контракта с японской компанией Yamaha, у которой была закуплена лицензия на производство модели XT 550 1982 модельного года.

Сердце Ориона — одноцилиндровый четырехтактник воздушно-масляного охлаждения объемом 560 куб.см и мощностью 38 л.с. Отдельный пластиковый бак для масла, с отдельной же горловиной, был аккуратно «вписан» в переднюю часть рамы и располагался перед бензиновым. Коробка передач была выполнена с движком в одном корпусе и имела пять передач.

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Для первых товарных партий часть комплектующих должна была поставляться из Японии, а к началу 1990-х производство компонентов планировали локализовать: на ИжМаше собирались делать двигатель, коробку, переднюю вилку, задний моноамортизатор, дисковые тормоза.

Кстати, по сравнению с предыдущим прототипом, Марафоном, который был почти полностью японским, опытный Орион уже частично локализован по электрике, топливной системе, двигателю...

К сожалению, развал СССР похоронил этот проект — серийного производства так и не получилось.

Плачевно закончился и проект супербайка Иж Лидер — он существует в одном-единственном экземпляре.

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Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»