С 15 ноября доплата за дополнительное оборудование на автомобилях Lada станет обязательной. С этой даты АВТОВАЗ вводит стандартный набор аксессуаров, которым начнут оснащаться многие комплектации автомобилей. Набор будет устанавливаться дилером, и отказаться от него будет нельзя, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети.
Соответственно, в этот день еще раз в сторону увеличения поменяются и официальные прайсы на автомобили. Прибавка, в зависимости от модели и версии (и, соответственно, набора «допов»), составит от 8 до 30 тыс. рублей. Как сообщает источник, АВТОВАЗ вводит стандартные наборы аксессуаров для улучшения потребительских свойств автомобилей Lada.
Семейству Vesta набор полагается в комплектациях Classic, Comfort Light, Comfort и Luxe, а состав максимального набора — это коврики салона и багажника, поддон в нишу запасного колеса, защита картера, амортизаторы капота, дефлекторы («ветровики») на двери и лобовое стекло, защитная сетка радиатора. В максимальном варианте за набор попросят 30 тыс. рублей, но в некоторых версиях он будет менее объемным и обойдется в 25 тыс. рублей.
У линейки XRAY состав пакета «допов» сходный (за минусом защиты картера и поддона в нишу запаски), а полагается он всем вариантам XRAY, а также комплектациям Classic, Comfort и Luxe в модификации XRAY Cross. Доплата за полный перечень аксессуаров составит 20 тыс. рублей. У всех версий Гранты в наборе тоже нет поддона ниши запаски и защиты картера, зато есть накладка на задний бампер. В полном варианте набор стоит 21 тыс. рублей, но в некоторых версиях будет вариант за 18 тыс. рублей.
Ларгус во всех комплектациях получит комбинированные ковры салона, ковер багажного отделения, амортизаторы капота, дефлекторы дверей и лобового стекла, накладку на задний бампер и сетку на радиатор; цена — от 15 до 22 тыс. рублей. Для Lada Niva Travel набор будет стоить строго 18 тыс. рублей и будет включать защиту картера, ковры в салон и багажник, дефлекторы дверей, сетку на радиатор. Для Niva Legend предписан самый короткий перечень: ковры в салон и багажник и дефлекторы дверей; цена — 8 тыс. рублей.
Таким образом, АВТОВАЗ в каком-то смысле узаконит часть устанавливаемых дилером «допов». Дилеры многих марок сейчас делают на допоборудование основную ставку в своей работе.
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Фото: Валентин Егоршин / ТАСС