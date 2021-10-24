Информация носит неофициальный характер, но если она подтвердится, покупателей ждут наценки в размере от 8 до 30 тысяч рублей. Но и комплектации станут богаче.

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С 15 ноября доплата за дополнительное оборудование на автомобилях Lada станет обязательной. С этой даты АВТОВАЗ вводит стандартный набор аксессуаров, которым начнут оснащаться многие комплектации автомобилей. Набор будет устанавливаться дилером, и отказаться от него будет нельзя, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети.

Соответственно, в этот день еще раз в сторону увеличения поменяются и официальные прайсы на автомобили. Прибавка, в зависимости от модели и версии (и, соответственно, набора «допов»), составит от 8 до 30 тыс. рублей. Как сообщает источник, АВТОВАЗ вводит стандартные наборы аксессуаров для улучшения потребительских свойств автомобилей Lada.

Самая скромная доплата (и самый скромный набор) будет у внедорожника Niva Legend — 8 тысяч рублей. Максимальный пакет «допов» — у Весты, за 30 тысяч рублей

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Семейству Vesta набор полагается в комплектациях Classic, Comfort Light, Comfort и Luxe, а состав максимального набора — это коврики салона и багажника, поддон в нишу запасного колеса, защита картера, амортизаторы капота, дефлекторы («ветровики») на двери и лобовое стекло, защитная сетка радиатора. В максимальном варианте за набор попросят 30 тыс. рублей, но в некоторых версиях он будет менее объемным и обойдется в 25 тыс. рублей.

У линейки XRAY состав пакета «допов» сходный (за минусом защиты картера и поддона в нишу запаски), а полагается он всем вариантам XRAY, а также комплектациям Classic, Comfort и Luxe в модификации XRAY Cross. Доплата за полный перечень аксессуаров составит 20 тыс. рублей. У всех версий Гранты в наборе тоже нет поддона ниши запаски и защиты картера, зато есть накладка на задний бампер. В полном варианте набор стоит 21 тыс. рублей, но в некоторых версиях будет вариант за 18 тыс. рублей.

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Ларгус во всех комплектациях получит комбинированные ковры салона, ковер багажного отделения, амортизаторы капота, дефлекторы дверей и лобового стекла, накладку на задний бампер и сетку на радиатор; цена — от 15 до 22 тыс. рублей. Для Lada Niva Travel набор будет стоить строго 18 тыс. рублей и будет включать защиту картера, ковры в салон и багажник, дефлекторы дверей, сетку на радиатор. Для Niva Legend предписан самый короткий перечень: ковры в салон и багажник и дефлекторы дверей; цена — 8 тыс. рублей.

Таким образом, АВТОВАЗ в каком-то смысле узаконит часть устанавливаемых дилером «допов». Дилеры многих марок сейчас делают на допоборудование основную ставку в своей работе.

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Фото: Валентин Егоршин / ТАСС