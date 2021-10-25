Автовладельцам напомнили о необходимости заплатить налог

Сделать это нужно до 1 декабря.

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В конце октября автовладельцам стали приходить письма из территориальных налоговых органов с расчетом транспортного налога за предыдущий, 2020 год. Транспортный налог — один из имущественных налогов, который платят автовладельцы. Все собранные средства остаются в регионе и тратятся на неотложные социальные и иные нужды области, края, республики.

Налоговая инспекция высылает каждому автовладельцу окончательный расчет (в бумажной или форме электронного налогового уведомления), где указана сумма, подлежащая уплате. Погасить ее гражданин обязан до 1 декабря 2021 года.

«Затягивать оплату не стоит — если вы забудете выполнить свою конституционную обязанность, на неуплаченную сумму будут начислены пени, а при большой сумме долга возмещением и наложением обеспечительных мер займутся уже судебные приставы», — передает агентство«Прайм» слова заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Он напомнил, что расчет налога и квитанция приходят по почте на адрес регистрации гражданина. Если адрес фактического проживания и регистрации не совпадает, стоит озаботиться тем, как получить вышеуказанные документы на руки.

То есть заглянуть в почтовый ящик по месту регистрации, получить распечатку в МФЦ или в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС (nalog.gov.ru). А вот в Госуслугах платежку искать не стоит, там отражается только налоговая задолженность, она появится только после 1 декабря и уже вместе с суммой пени.

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Юрист напомнил, что базовые ставки утверждены правительством, однако каждый регион может их менять, кроме того, необходимо уточнять перечень льготных категорий граждан, освобождённых от уплаты налога. Налоговая инспекция напоминает, что в случае изменения в течение налогового периода места жительства физического лица — владельца такого транспортного средства, налог исчисляется налоговым органом по месту нахождения транспортного средства, определенному по состоянию на 1-е число месяца, в котором произошло изменение места жительства.

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