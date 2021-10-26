Появился первый подводный спорткар

Лодка, получившая название Super Sub, имеет самую обтекаемую форму и способна разгоняться до 15 км/ч.

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Судно, построенное голландской компанией U-Boat Worx, выглядит как транспорт из научно-фантастического фильма. У нее прозрачная куполообразная передняя часть, дающая прекрасный обзор — у нее даже пол прозрачный, а внутри расположены три кресла.

Super Sub была сделана на заказ — клиент хотел подводный спорткар, который мог бы ходить со скоростью крупных морских обитателей. Поэтому лодку оснастили четырьмя электродвигателями общей мощностью 80 л.с. Благодаря этому аппарат способен развивать скорость 8 узлов (15 км/ч). Для сравнения, другие подводные аппараты разгоняются примерно до 3 узлов (5,5 км/ч).

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Кроме того, Super Sub способен погружаться и подниматься под углом 30 градусов и нырять на глубину до 300 метров. Управляется же эта 9-тонная лодка с помощью пары джойстиков.

U-Boat Worx поставила производство таких подводных лодок на поток. Стоимость аппарата пока неизвестна, а первые поставки запланированы на 2023 год.

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Фото: U-Boat Worx