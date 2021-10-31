Все Тойоты получат новую мультимедийную систему

Она будет гораздо лучше и быстрее нынешних. Пока же ею оснащается только пикап Tundra.

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Новая информационно-развлекательная система, которую пока получил только пикап Tundra, доступна с 8- и 14-дюймовыми дисплеями, а ее вычислительная мощность в пять раз выше, чем у других систем, устанавливаемых на Тойоты. Она поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а также имеет новую функцию распознавания голосовых команд, которая связана с искусственным интеллектом в облаке и периодически обновляется.

Во время недавнего интервью Auto News исполнительный директор Toyota Connected North America Стив Басра подтвердил, что эта мультимедийная система появится на всех моделях Toyota в течение следующих трех-четырех лет.

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По словам генерального директора Toyota Connected Зака Хикса, компания также работает над системой мониторинга состояния водителя и пассажиров: с помощью датчиков, размещенных в салоне, будет собираться информация о сердцебиении людей, их температуре и так далее. В результате система сможет управлять климатом в салоне и даже при необходимости открывать окна.

Совсем скоро должен появиться новый Toyota Land Cruiser Prado.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Toyota