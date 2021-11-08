Эксперт напомнил 8 правил вождения в темное время суток

Особенно тщательно нужно следить за обочиной.

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Приближается зима, световой день сокращается, и всем следует перестроиться и перейти на зимний стиль вождения — особенно это касается ночного вождения.

Проблема вождения в темное время суток состоит в том, что 99% автомобилистов на дороге в это время — водители, которые целый день бодрствовали или даже были за рулем и, как правило, очень устали, напомнил агентству «Прайм» автоэксперт Михаил Горбачев.

Ночью важно не забывать переключать дальний свет на ближний на загородном шоссе за 150 метров до встречного автомобиля. Если водитель встречного автомобиля не переключается на ближний при приближении, это может говорить о том, что он заснул за рулем. Если сзади автомобиль не соблюдает дистанцию и слепит дальним, нужно включить правую мигалку, остановиться и пропустить эту машину вперед — таким образом вы избежите риска серьезной аварии. Если навстречу вам едет автомобиль с одной фарой, а вторая фара у него не работает, по возможности надо взять как можно правее, но при этом внимательно смотреть на правую обочину, потому что бывает трудно понять, какая фара работает на приближающейся машине — правая или левая. Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям Если вы разъезжаетесь на загородной дороге, то смотреть надо не на встречные фары, а на правую обочину, где может быть пешеход или препятствие. Если вас ослепили, алгоритм действий такой: сохранять спокойствие, не менять полосу, не поворачивая руль ни налево, ни направо, ехать прямо, остановиться, включить сигнал аварийной остановки. При езде в темное время суток нужно внимательно смотреть на правую обочину — там могут быть препятствия, забытые дорожниками крупногабаритные тяжелые предметы, может стоять автомобиль без габаритных огней — все это очень опасно. На дорогах всё диктуется ближним светом фар — с ним дорогу вы видите гораздо хуже, чем с дальним светом. Так что, скорость, в любом случае не должна быть выше 90 км в час. Тем, кто сомневается в своем зрении, и пожилым людям, стоит отменить ночные поездки и стараться завершить езду на автомобиле до наступления сумерек.

Фото: Александр Попов/Unsplash