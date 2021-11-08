Попытка занять чужую парковку кончилась комично

Водитель кроссовера Nissan успел припарковаться первым, но, кажется, теперь долго будет ходить пешком.

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На стоянке где-то в Сингапуре произошел весьма забавный случай. Водитель Nissan Kicks решил припарковаться на свободном месте, пока туда не заехала Toyota Prius, но тут же врезался в стену. Видео было снято на регистратор одного из припаркованных рядом автомобилей.

Большинство водителей, увидев паркующийся автомобиль, дадут ему завершить маневр и поедут дальше, ища другое свободное парковочное место. Но бывают и те, кто пытается влезть на уже занимаемую парковку. Так поступил и водитель Nissan. Съезжая с пандуса, он увидел свободное место и паркующуюся на него Toyota Prius. Чтобы опередить конкурента, водитель Ниссана поддает газку, но... не успевает вовремя затормозить.

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В результате кроссовер врезается в стену или в другой припаркованный автомобиль (на снятых кадрах этого не видно), да так сильно, что у машины включается аварийка, а в салоне, вероятно, раскрылась подушка безопасности.

А в этой луже глупости уже много лет постоянно тонут автомобили.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube