Попытка занять чужую парковку кончилась комично — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Попытка занять чужую парковку кончилась комично

Водитель кроссовера Nissan успел припарковаться первым, но, кажется, теперь долго будет ходить пешком.

Материалы по теме
Безумный дрифт конной повозки — видео

На стоянке где-то в Сингапуре произошел весьма забавный случай. Водитель Nissan Kicks решил припарковаться на свободном месте, пока туда не заехала Toyota Prius, но тут же врезался в стену. Видео было снято на регистратор одного из припаркованных рядом автомобилей.

Большинство водителей, увидев паркующийся автомобиль, дадут ему завершить маневр и поедут дальше, ища другое свободное парковочное место. Но бывают и те, кто пытается влезть на уже занимаемую парковку. Так поступил и водитель Nissan. Съезжая с пандуса, он увидел свободное место и паркующуюся на него Toyota Prius. Чтобы опередить конкурента, водитель Ниссана поддает газку, но... не успевает вовремя затормозить.

Материалы по теме
В этом узком месте постоянно бьются автомобили

В результате кроссовер врезается в стену или в другой припаркованный автомобиль (на снятых кадрах этого не видно), да так сильно, что у машины включается аварийка, а в салоне, вероятно, раскрылась подушка безопасности.

Фото, видео: YouTube

Наше новое видео
Lada Largus Cross против Opel Combo Life: тест и обзор
Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов
Kia Ceed SW: тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров2930Количество комментариев1
Оцените материал
4:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...