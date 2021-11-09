АВТОВАЗ готовит запуск новой модели в производство (видео)

Волжский автозавод показал, как проходит очередной этап модернизации сборочной линии, где сейчас выпускается семейство Lada Granta.

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Улучшения нужны не только — и, вероятно, не столько — для сборки Гранты, сколько для новой модели: аффилированный с пресс-службой производителя Youtube-канал «На заводе» сообщает, что «изменения площадки Granta, связанные с запуском новых проектов, продолжаются». Что же конкретно поменялось?

Во-первых, на участке сборки шасси появился пластинчатый конвейер и участок китинга (подсборки, комплектования) рядом с ним.

Раньше работник производства, работая с моторным отсеком собираемого автомобиля, должен был самостоятельно двигаться спиной по ходу движения, что было и неудобно, и травмоопасно. Теперь же он встает на конвейер и движется вместе с объектом сборки.

Во вторых, на участке сборки дверей поменялась логистика: раньше комплектующие находились непосредственно рядом с местом производства. Работали погрузчики, и операторы тратили время на доставание нужной детали. В новой редакции все необходимое находится на специальной пикинг-тележке (пикинг — это отбор, сборка), которая доставляется не погрузчиком, а компактной системой AGV, т.е. напольным транспортным роботом. Таких роботов на на линии сборки дверей уже четыре, а во всем производстве Гранты — более 20.

Таким образом, на производстве повысился уровень безопасности и эргономики, снизились показатели НЗП (незавершенного производства), следование стандартам Renault стало более строгим. На заводе говорят, что такие меры позволят успешно запустить в производство новые модели.

До 2025 года запланирован выход четырех моделей Lada на платформе Renault CMF-B, однако платформу Гранты, по предварительным данным, на некоторое время тоже оставят в строю.

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Видео: Youtube / «На заводе»