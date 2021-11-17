Стало известно, на сколько вырастут цены на ТО

С предложением отменить госрегулирование цен на техосмотр к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратилась общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».

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Отмена госрегулирования позволит остаться на рынке достаточному количеству операторов ТО, многие из которых готовы сегодня закрыть бизнес из-за отмены обязательного техосмотра для транспортных средств граждан, но приведет к росту цен за услугу. Вместе с этим организация настаивает на программе поддержки операторов ТО — компенсации до 50% затрат при закупке необходимого оборудования и субсидировании процентной ставки по кредитам.

На 14 октября 2021 года в России работало 5077 операторов техосмотра. Продолжить же работу по новым правилам, предусмотренным правками в закон о техосмотре, готовы лишь 415 операторов, которые подали заявки на аккредитацию, пишут «Ведомости». Аккредитовались же всего 53 лаборатории.

Модернизация пунктов ТО к новым требованиям составляет 1,5–2 млн рублей, а создание такого пункта «с нуля» — от 5 млн рублей. Чтобы окупить эти затраты, нужно отменить госрегулирование цен на техосмотр, считают в «Опоре России». Иначе пунктов ТО будет не хватать для осмотра транспортных средств, которые по-прежнему будут обязаны проходить техосмотр.

Стоимость техосмотра устанавливают региональные власти. Средняя же цена ТО легкового автомобиля составляет 570 рублей. При этом техосмотры транспортных средств физлиц составляли 80% нагрузки операторов ТО. С отменой обязательного техосмотра работать по старым ценам будет совершенно невыгодно, поэтому следует перестать их регулировать на государственном уровне. Выгодной же ценой в новых условиях операторы называют сумму в 2500–2800 рублей за техосмотр легкового автомобиля.

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