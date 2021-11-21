От всей души: дети написали на авто папы, как сильно его любят — журнал За рулем

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От всей души: дети написали на авто папы, как сильно его любят

Автовладелец поделился в Тик-Токе новой веселой «раскраской» своей Audi.

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Многие дети любят рисовать, но иногда их любовь к искусству приводит к тому, что рисуют они в неподходящих местах. Счастливый отец семейства поделился в TikTok видео о том, как его дети решили использовать белый спорткар Audi в качестве доски, чтобы писать и рисовать на ней.

Одно из сообщений, написанных на кузове, было «Я люблю папу», что побудило пользователей сети пошутить, что мужчине будет сложно злиться на своих детей.

От всей души: дети написали на авто папы, как сильно его любят

Автовладелец чуть не прослезился (от ужаса или от радости?), когда увидел, какой «шедевр» оставили ему дети, разрисовав его роскошный белый автомобиль. В числе рисунков, украсивших машину, были персонажи из My Little Pony и много-много прекрасных сердечек и «xoxo», символизирующих объятия и поцелуи. Не пропустив ни одной части машины, чуть выше колеса дети нарисовали несколько узоров черным и фиолетовым несмываемыми фломастерами.

Сбоку, похоже, семейный портрет с домом и автомобилем, а рядом с задней частью машины разместился рисунок с автомобилями, цветком, домом и облаками. И заключительный приятный штрих: все это дети подписали «Семья Тео».

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Мужчина озаглавил этот сюжет словами: «Что происходит, когда у вас есть дети». И что вы думаете, видео этого человека стало вирусным, набрав почти 600 тысяч просмотров и 65 тысяч лайков на момент написания.

Многие пользователи сети сочли задушевные каракули его детей забавными, некоторые говорили, что «нестандартная аэрография» действительно украсила его автомобиль, и просили, чтобы он так и оставил — ведь такая машина одна, слишком много любви в нее вложено.

Скриншот: TikTok

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