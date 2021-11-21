Пожарные помогли бабушке перейти дорогу (видео)

Пожилая женщина, не разобравшись в обстановке, попыталась перейти оживленный проспект в Калининграде. В критический момент подоспели герои, благодаря которым все закончилось хорошо.

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Несколько дней назад на оживленном Ленинском проспекте в Калининграде произошел случай, который до сих пор активно обсуждается в соцсетях. В понедельник 15 ноября шесть полос напряженного трафика попыталась преодолеть бабушка, не сориентировавшись в дорожной ситуации. У нее получилось преодолеть половину пути, из-за чего на правой стороне (по направлению съемки в ролике, показанном ниже) проспекта образовалась пробка, но, к счастью, обошлось без инцидентов.

А вот пересечь вторую половину проспекта пожилой женщине не удалось: автомобили, съезжающие с эстакадного моста, не желали пропускать пожилую женщину, пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте. Ситуация выглядела печально и почти безнадежно, но, как преподносят этот эпизод соцсети, «не все герои носят плащи». Эти герои носят одежду из термостойкой ткани, суровые защитные ботинки и прочные каски.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 3 имени А.Гернера стали свидетелями бабулиных злоключений и пришли ей на помощь, сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области. Они остановили пожарный автомобиль и, пользуясь возможностями спецавтомобиля, перегородили полосы встречного движения. После этого они вышли на дорогу и помогли бабушке благополучно добраться до тротуара.

Оживленная дорога часто становится местом неожиданных происшествий: в Торонто, например, на шоссе сел самолет.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: EADaily