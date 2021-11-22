Новый рейтинг надежных и не очень автомобилей

Toyota, Hyundai и Kia сдают позиции, а Nissan — набирает. И это далеко не все сюрпризы.

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Ежегодно американское издание Consumer Reports выпускает рейтинг надежности автомобилей, который составляется на основе опросов владельцев машин разных марок, ездящих на них не менее одного года. Автомобилисты оценивали свои машины по 100-балльной шкале, после чего подсчитывался средний показатель по бренду.

Самыми надежными автомобилями стали Лексусы (76 баллов), которые поднялись на первую строчку с третьей, опередив сдавшие позиции Mazda (75 баллов из-за ненадежности Мазды 3) и Toyota (71 балл из-за претензий к RAV4 и Corolla). Самым же надежным Лексусом стал Lexus GX.

В первую пятерку также вошли автомобили Infiniti (69 баллов) и Buick (66 балов). При этом Infiniti, благодаря Q50, всего за год поднялась в рейтинге на шесть позиций вверх, а Buick сделал шаг на ступеньку вниз. 66 баллов получили еще два бренда — Honda и Subaru.

В десятку самых надежных машин также вошли Acura (64 балла), Nissan (63 балла) и Mini (60 баллов). Две последние марки поднялись при этом в рейтинге на 4 и 13 позиций соответственно благодаря моделям Qashqai и Countryman.

Hyundai занял 11-е место (56 баллов), а самой ненадежной моделью бренда стал Santa Fe (26 баллов). В лидерах же оказался Tucson. Kia подвели модели Seltos (8 баллов), Forte (7 баллов) и Sorento (5 баллов), из-за чего бренд получил общую оценку всего 43 балла.

В самом низу рейтинга оказались Lincoln (18 баллов), Tesla (25 баллов), Jeep (26 баллов), Genesis (30 баллов) и Volkswagen (31 балл — подвел Tiguan). Самыми же ненадежными люди назвали электрокроссоверы, у которых оказывается множество проблем, отметил директор по тестированию автомобилей в Consumer Reports Джейк Фишер.

Рейтинг надежности автомобилей от Consumer Reports

1. Lexus (76 баллов, поднялся на 2 позиции)

2. Mazda (75 баллов, опустилась на 1 позицию)

3. Toyota (71 балл, опустилась на 1 позицию)

4. Infiniti (69 баллов, поднялась на 6 позиций)

5. Buick (66 баллов, опустился на 1 позицию)

5. Honda (66 баллов, опустилась на 1 позицию)

5. Subaru (66 баллов, опустился на 1 позицию)

6. Acura (64 балла, без смены позиции)

7. Nissan (63 балла, поднялся на 4 позиции)

8. Mini (60 баллов, поднялся на 13 позиций)

9. Hyundai (56 баллов, опустился на 4 позиции)

10. Chrysler (54 балла без смены позиции)

11. Porsche (52 балла, опустился на 2 позиции)

12. Chevrolet (48 баллов, поднялся на 2 позиции)

13. Audi (47 баллов без смены позиции)

13. Cadillac (47 баллов, поднялся на 6 позиций)

14. BMW (45 баллов, опустился на 4 позиции)

15. Ford (44 балла, поднялся на 5 позиций)

16. Kia (43 балла, опустился на 3 позиции)

17. Volvo (42 балла, опустилась на 1 позицию)

18. Ram (40 баллов, опустился на 12 позиций)

19. GMC (37 баллов, опустился на 5 позиций)

20. Mercedes-Benz (34 балла, опустился на 2 позиции)

21. Volkswagen (31 балл, поднялся на 1 позицию)

22. Genesis (30 баллов, новичок рейтинга)

23. Jeep (26 баллов, опустился на 5 позиций)

24. Tesla (25 баллов, баз смены позиции)

25. Lincoln (18 баллов, баз смены позиции)

Фото: Christian Buehner / Unsplash