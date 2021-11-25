За розыгрыш с угоном такси блогеры получили по 3,5 года колонии

Всем троим было предъявлено обвинение в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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Суд вынес приговор блогерам, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве. Хасанов, Думшебай и Тусупов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

«Суд приговорил каждого из подсудимых к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда», — сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Именно о таком наказании суда просил прокурор.

Инцидент произошел в марте 2021 года. Московский блогер Рамир Хасанов вместе с двумя друзьями вызвали на Пресненскую набережную такси бизнес-класса. На вызов агрегатор прислал черный BMW. Молодые люди попросили водителя открыть багажник, чтобы погрузить покупки, в это время один из молодых людей сел за руль, второй — на пассажирское сиденье, а третий снимал происходящее на камеру. Автомобиль уехал, оставив растерянного водителя. Все это делалось ради зрелищного видео в интернете.

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Потом обвиняемые вернулись и объяснили водителю, что таким образом они подшутили над ним, чтобы заснять его реакцию. Водитель шутки не оценил и вызвал полицию. Пранкеров через несколько часов задержали, они как раз монтировали отснятое видео с угоном такси.

Стоит отметить, что три с половиной года еще не самый большой срок — санкция статьи, по которой они были осуждены, предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Кстати, владельцам угнанных машин не стоит терять надежду, чудеса случаются: так, мужчине вернули его Camry через 15 лет.

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Фото: Depositphotos