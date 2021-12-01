На продажу выставили самый ржавый в мире Ferrari — журнал За рулем

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На продажу выставили самый ржавый в мире Ferrari

К этим культовым автомобилям во всем мире принято относиться бережно. Однако данный случай — исключение, хотя спорткар до сих пор пытаются продать.

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Как сообщает ведущий британского Ютуб-канала Number 27, один из зрителей рассказал, что знает, где находится самый ржавый Ferrari в мире, и это решили проверить.

Редкий Ferrari 308 GT4 нашли в Стаффордшире (Великобритания). Автомобиль «превзошел» все ожидания ведущего.

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Эта спортивная машина с центральным расположением двигателя производилась итальянской компанией Ferrari в 1970-1980-х годах. Была одной из наиболее доступных моделей компании, ее дизайн разработало ателье Bertone. Машину тогда очень критиковали, но со временем отношение к ней пересмотрели, и с годами ее ценность теперь только растет.

Спорткар выглядит действительно печально: ржавчина проела на кузове сквозные дыры, сгнили и отвалились пороги. У этой модели шасси было сделано из прочных стальных трубок, и только поэтому автомобиль до сих пор еще хоть как-то держит форму. При этом колеса на нем с завода, родные, и в хорошем состоянии. У машины нет двигателя, в салоне поселилась плесень, однако задние сиденья неплохо сохранились.

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Спорткар сменил трех владельцев. Изначальный цвет кузова был «бьянко поло» (светло-бежевый), а сиденья черными, хотя теперь, от времени, выглядят голубоватыми.

Сейчас на онлайн-аукционе eBay за этот автомобиль просят «всего» 15 тысяч фунтов (около 1,5 млн рублей).

Ну что же, в старых, даже ржавых вещах всегда есть какая-то особая привлекательность и притягательность, резюмирует ведущий. Все говорит о том, что машина прошла через время.

Фото: Depositphotos

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