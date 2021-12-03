Пострадал за слова: фанаты сожгли иномарку за плохие отзывы о команде

В отдел полиции Одинцовского городского округа поступило сообщение от гражданина, что на стоянке возле одного из домов в подмосковном селе Ромашково неизвестные подожгли его автомобиль. Ущерб оценили более чем в миллион рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Полиция возбудила уголовное дело, и в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали двух подозреваемых: 24-летнего жителя Электростали и 32-летнего жителя Ногинска.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из задержанных облил транспортное средство жидкостью, содержащей бензин и масло, затем поджег его, а второй в этот момент находился рядом и наблюдал за происходящим.
В результате поджога дотла сгорела не только эта машина: огнем были повреждены еще три соседних транспортных средства.
Сумма ущерба по ним устанавливается.
Во время допроса задержанные признались, что мотивом поджога стали негативные отзывы потерпевшего о футбольной команде, за которую они болеют.
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