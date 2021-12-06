Skoda Kodiaq получил новый двигатель — журнал За рулем

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Skoda Kodiaq получил новый двигатель

Это двухлитровый турбодизель мощностью 150 л.с., и он уже появился в продаже.

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Новый мотор предлагается исключительно с системой полного привода и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Благодаря системе нейтрализации отработавших газов чистота выхлопа двигателя соответствует нормам Евро-6.

Новая версия кроссовера разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды, а в смешанном режиме движения сжигает около 6,8 литр на 100 км пути. Максимальная же скорость такого Skoda Kodiaq составляет 192 км/ч.

Также обновленный Kodiaq, представленный 7 сентября, может оснащаться одним из трех бензиновых турбодвигателей.

Skoda Kodiaq получил новый двигатель

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Самый скромный — 1,4-литровый агрегат мощностью 125 л.с., который сочетается с передним приводом и механикой. Более мощный 150-сильный мотор предлагается как с передним, так и с полным приводом и сочетается с шестиступенчатым роботом. Двухлитровый двигатель имеет 180 л.с. и предлагается в паре с семиступенчатым роботом.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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