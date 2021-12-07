Полицейским разрешат взламывать подозрительные авто

Госдума обсудит во втором чтении поправки, касающиеся расширения полномочий полиции.

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Поправки в закон «О полиции» Правительство внесло в Госдуму в мае 2020 года, и в декабре того же года они были приняты в первом чтении. На этой неделе их рассмотрят во втором, основном чтении. В законопроекте, в частности, указаны основания, по которым полицейским разрешат вскрывать автомобили.

Появится статья 15.1 «Вскрытие транспортного средства».

Вскрывать автомобили и проникать в них полицейские смогут, если:

необходимо спасти жизнь или обеспечить безопасность граждан

обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС

для задержания подозреваемых или обвиняемых

при угрозе теракта

для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление

для пресечения преступления

для обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.

если есть подозрение, что в автомобиле находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Если в момент вскрытия собственника рядом не было, его обязаны уведомить об этом в течение суток и в это время обеспечить недопуск посторонних в транспортное средство.

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