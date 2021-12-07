Полицейским разрешат взламывать подозрительные авто

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Поправки в закон «О полиции» Правительство внесло в Госдуму в мае 2020 года, и в декабре того же года они были приняты в первом чтении. На этой неделе их рассмотрят во втором, основном чтении. В законопроекте, в частности, указаны основания, по которым полицейским разрешат вскрывать автомобили.
Появится статья 15.1 «Вскрытие транспортного средства».
Вскрывать автомобили и проникать в них полицейские смогут, если:
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- необходимо спасти жизнь или обеспечить безопасность граждан
- обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС
- для задержания подозреваемых или обвиняемых
- при угрозе теракта
- для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление
- для пресечения преступления
- для обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.
- если есть подозрение, что в автомобиле находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.
Если в момент вскрытия собственника рядом не было, его обязаны уведомить об этом в течение суток и в это время обеспечить недопуск посторонних в транспортное средство.
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