Полицейским разрешат взламывать подозрительные авто — журнал За рулем

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Полицейским разрешат взламывать подозрительные авто

Госдума обсудит во втором чтении поправки, касающиеся расширения полномочий полиции.

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Поправки в закон «О полиции» Правительство внесло в Госдуму в мае 2020 года, и в декабре того же года они были приняты в первом чтении. На этой неделе их рассмотрят во втором, основном чтении. В законопроекте, в частности, указаны основания, по которым полицейским разрешат вскрывать автомобили.

Появится статья 15.1 «Вскрытие транспортного средства».

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Вскрывать автомобили и проникать в них полицейские смогут, если:

  • необходимо спасти жизнь или обеспечить безопасность граждан
  • обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС 
  • для задержания подозреваемых или обвиняемых
  • при угрозе теракта
  • для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление
  • для пресечения преступления
  • для обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.
  • если есть подозрение, что в автомобиле находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Если в момент вскрытия собственника рядом не было, его обязаны уведомить об этом в течение суток и в это время обеспечить недопуск посторонних в транспортное средство.

Фото: Depositphotos

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