Звуковой шок: как звучит четырехроторный двигатель (видео)

Роторы соединяются с помощью эксцентрикового вала, в пике развивающего частоту вращения 10 тысяч оборотов в минуту.

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Сумасшедший гоночный проект реализовал японец Ватанабе, мастер тюнинга и автоспортсмен. Его автомобиль, лишь схожий обводами кузова с серийной Mazda RX-7 второго поколения, несет в себе могучее четырехроторное сердце. YouTube-канал NichiRo Channel подготовил русский перевод репортажа об этой примечательной машине. Действие разворачивается на автодроме Central Circuit в префектуре Хего, где проходит фестиваль дрэг-рейсинга.

Постройкой двигателя занималась компания Yashiro Engineering. Четыре ротора соединяются с помощью хитрого эксцентрикового вала, в пике развивающего частоту вращения 10 тысяч оборотов в минуту. Точные характеристики не сообщаются, но звук действительно внушает трепет (рекомендуем смотреть ролик в наушниках), а динамика автомобиля — вообще за пределами понимания.

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Стоит отметить, что проект Ватанабе не единственный в своем роде. В 2016 году Роб Дэм (Rob Dahm) на базе Mazda RX-7 третьего поколения создал турбированного четырехроторного полноприводного (!) монстра, выдававшего около 1000 л.с. А в 2018-м мощность в 950 турбированных «лошадей» снял с четырех роторов Дэвид Маззей (David Mazzei), владелец еще одной кастомной Mazda RX-7.

Четырехроторный мотор — это особый случай: такой стоял на спортпрототипе Mazda 787B, который в 1991 году стал первым японским автомобилем, выигравшим Ле-Ман. На серийные RX-7 ставились куда более простые двух- или трехроторные двигатели, выдававшие от 130 до 185 л.с. А последней серийной машиной с ротором была Mazda RX-8, производство которой завершилось в 2012-м.

Но теперь роторный двигатель возвращается: его планируют ставить на мотоциклы!

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Фото: Facebook / Rileyinkphotography

Видео: Youtube / NichiRo Channel