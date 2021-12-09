Детям расскажут, как вести себя на дороге

По всей России открылись центры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

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Центры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма запущены в регионах в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа аварий с участием детей.

О центрах

Центры открывались с 2017 года, и в 2021-м они появились в 85 регионах России, таким образом охватив всю страну. Здесь проводят обучение детей с 5 лет и старше, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде.

Программа центров разработана Госавтоинспекцией МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) при содействии Министерства просвещения России, Министерства транспорта России и экспертного центра «Движение без опасности».

Центры оборудованы мобильными автоплощадками (автогородками), которые называются «Лабораториями безопасности». С 2017 по 2021 год обучение на базе автогородков прошли 1 000 000 детей и 80 000 взрослых.

Немного статистики

На пресс-конференции, посвященной открытию центров обучения детей, врио замначальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Андрей Горяинов сообщил, что за 11 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий с участием несовершеннолетних снизилось на 4,9% (до 14 680 случаев), как и число раненых в них детей — на 5,3% (15 988 случаев).

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В половине ДТП пострадали дети-пассажиры, а в каждом третьем происшествии участвовали дети-пешеходы. Каждое одиннадцатое ДТП произошло с юными велосипедистами и каждое двадцатое ДТП — с несовершеннолетними водителями мототранспорта. Вместе с тем, 79,4% происшествий с участием детей совершены по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Представитель Минпросвещения Юлия Костыряченко отметила, что уже сейчас в более чем 7 тысячах образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования действуют программы по безопасности дорожного движения, в которые вовлечено огромное количество детей. Власти прилагают все усилия, чтобы обучение детей безопасному поведению на дороге было не только полезным, но и увлекательным.

Фото: Depositphotos