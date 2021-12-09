Полиция получила расширенные полномочия — журнал За рулем

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Полиция получила расширенные полномочия

Закон о расширении полномочий полиции принят Госдумой в третьем, заключительном чтении.

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Теперь сотрудники МВД могут проникать в любые помещения и на любые территории, оцеплять их и вскрывать автомобили. При этом представляться полицейские могут уже после прекращения задержанным противоправных действий.

Резонансные поправки в закон «О полиции» рассматривались на протяжении более полутора лет — с мая 2020 года. Теперь они приняты, и в законе появилась, например, статья 15.1 «Вскрытие транспортного средства».

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Вскрывать автомобили полицейские могут при самых разных обстоятельствах и с разной целью: для спасения жизни, обеспечения безопасности граждан, при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта, для пресечения преступления.

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Речь идет не только об уголовных статьях. Вскрыть машину полицейские могут и для обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. То есть, например, если есть подозрение, что водитель пьян либо в автомобиле есть предметы без спецразрешения, изъятые из гражданского оборота. Присутствие при этом собственника транспортного средства не требуется — его просто оповестят о вскрытии в течение суток.

Фото: Александр Артеменков/ТАСС

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