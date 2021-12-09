Угробить планы на вечер, разбить машину и испугать всех вокруг? Для этого нужно всего лишь выбрать самое неподходящее место для игры в «шашки»!

Материалы по теме Врезался и обломок номера застрял в чужом авто? Так бывает

Во многие регионы России уже пришла настоящая зима, поэтому тема навыков езды в холодное время года быстро набирает популярность в соцсетях. Сообщество «Главная дорога» опубликовало свежее видео — ролик, записанный видеорегистратором, датирован 7 декабря. Он отлично иллюстрирует ситуацию, возникновения которой стоит всячески избегать на зимней дороге.

Водитель синего седана решает сыграть в «шашки» на обледенелой трассе со снежными переметами между полосами. И можно даже сказать, что ведет он себя довольно корректно, предваряя дальнейшие маневры указателями поворота. Но скорость слишком высока, трафик слишком плотный, дорожное покрытие слишком неподходящее, а маневры слишком лихие.

Во время очередного перестроения он замечает, что интервал до впередиидущей машины оказывается меньше, чем он ожидал — и бьет по тормозам, чтобы не «догнать» ничего не подозревающего другого участника дорожного движения. Этой вроде бы незначительной ошибки достаточно, чтобы вызвать дальнейший коллапс. Будьте умнее и не делайте так.

Случается, конечно, что водитель бессилен — например, недавно Весту насквозь прошибло бревно.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога