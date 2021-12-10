Пошлину за доработку авто повысят в три раза

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс.

Согласно закону, все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Например, установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар на фары другого типа. Процедура эта может стать дороже: правительство хочет увеличить пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей, ее предлагают поднять до 1500 рублей, рассказал «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Дополнительно установят госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (сейчас оно дается бесплатно). И тогда оформление, например, газобаллонного оборудования на машину обойдется уже не в 800, а в 2,5 тыс. рублей — то есть в три раза дороже, чем сейчас.

За отдельную плату надо будет пройти экспертизу на безопасность конструкции в испытательной лаборатории.

По данным МВД, ежегодно подразделениями министерства выдается 235–240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобиля и более 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями — требованиям безопасности.

Если проект будет утвержден, в бюджет дополнительно поступит около 700 млн рублей.

Как узаконить доработку автомобиля

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Для этого автовладелец обращается в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Заключение вносится в реестр, который ведет Минэкономики. Потом надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения (предъявлять машину не надо).

С разрешением автовладелец идет к производителю работ, тот устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию — для проведения испытаний и получения протокола испытаний. Протокол также вносится в реестр Минэкономики. Потом машина проходит техосмотр. И заключительный этап — в ГИБДД, для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.

Обилие переделок в этом Запорожце поразило даже инспектора.



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