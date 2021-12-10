АВТОВАЗ приостанавливает сборку Lada Vesta

Отменяются вечерние, ночные и дополнительные смены - дефицит микросхем начал бить и по самой стабильной промплощадке автогиганта...

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Долгое время предприятие АВТОВАЗа в Ижевске, выпускающее автомобили семейства Lada Vesta, оставалось единственным сборочным конвейером автогиганта, работающим без сбоев даже в условиях тотального дефицита электронных компонентов. Однако в ноябре на заводе заговорили о сокращении производства, а теперь, как пишет «Нетипичный АВТОВАЗ», сборку ожидает череда приостановок в течение нескольких дней.

Согласно информации источника, на заводе был выпущен приказ о простоях вечером 8 декабря и в ночь на 9 декабря, а кроме того, отменены две дополнительные смены 10 декабря и одна смена 11 декабря.

Напомним, что благодаря стабильной работе ижевской площадки, в августе Веста вышла в лидеры по продажам на российском рынке и в течение четырех месяцев сохраняет эту позицию. Сейчас инженеры АВТОВАЗа ищут пути выхода из сложной ситуации.

Ведь ее усугубление может сказаться не только на нынешней Весте, но и на сроках запуска обновленной версии.

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Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС