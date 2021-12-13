Опасное вождение, средняя скорость: это будут фиксировать камеры

В Росстандарте рассказали о пересмотре требований к дорожным камерам. Новый ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, а утвердить его хотят в первом квартале 2022 года, сообщает «Коммерсант».
Нынешний ГОСТ Р 57144 с требованиями к дорожным камерам действует с июня 2017 года, в нем классифицированы комплексы, допустимые на дорогах, прописан перечень фиксируемых нарушений, минимальная и максимальная дальность измерений и т. д.
В новом ГОСТе, стало известно изданию, будет предусмотрена фиксация такого состава правонарушения, как опасное вождение. Хотя с понятием «опасное вождение» до сих пор никак не могут определиться. Термин ввели в ПДД еще в 2016 году, даже обсуждался размер штрафа за это нарушение. Однако специалисты считают, что термин сложно воспринимается и нуждается в корректировке. Поэтому в ГОСТе предусмотрено, что до принятия соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет.
Также решили вернуться к вопросу о наказании водителей, превышающих среднюю скорость движения (определяется между двумя камерами на участке дороги). Среднюю скорость фиксировали на протяжении 7 лет, но в 2021 году из-за жалоб граждан такую практику прекратили. Поскольку понятия «средняя скорость» в КоАПе не существует, в новом ГОСТе планируется уточнить условия вынесения штрафов за данное правонарушение. Это коснется не только стационарных камер, но и «специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации».
Также хотят легализовать вынесение штрафов с помощью смартфонов граждан, использующих приложение типа «Помощник Москвы».
В разработке ГОСТа участвовали сотрудники УГИБДД по Москве, производители дорожных камер и эксперты столичного ЦОДД.
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