Сыграли в футбол: ради игры блогеры перекрыли дорогу

Жители Екатеринбурга обсуждают резонансное видео, появившееся в интернете.

Материалы по теме ГИБДД выявила 200 лихачей, опубликовавших видео в соцсетях

Четверо блогеров, желая обратить на себя внимание, установили ворота прямо на проезжей части и стали играть в футбол. Произошло это в центре города: блогеры перегородили одну из полос дороги, причем мяч то и дело выскакивал на встречную полосу, по которой мчались автомобили. Все это снимал на видео их товарищ. Потом запись разместили в соцсетях.

В ГИБДД, изучив видеосъемку, решили провести проверку, однако уточнили, что в дежурную часть на действия блогеров никто жаловался.

«В соответствии с ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части навстречу транспортному потоку», — прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

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Позже ребята объяснили свои действия тем, что не доехали до стадиона — подвела погода: хотели дрон запускать, но не запустили. Ворота авторы «креатива» купили на Avito. Так что пока законодатели борются с лихачами, выкладывающими видео своих «подвигов» в соцсетях, у тех появились конкуренты — пешие нарушители, а мотивация общая — лайки в соцсетях.

Скоро среднюю скорость и опасное вождение будут фиксировать видеокамеры.



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Видео: YouTube