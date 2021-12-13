АВТОВАЗ получил права на имя Lada Aura

Это может быть название новой модели автомобиля, но пока неясно, будет это седан или кроссовер.

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В базе Роспатента появился документ, согласно которому АВТОВАЗ получает права на имя Lada Aura на 10 лет. Что завод будет делать с ним — пока неизвестно. Его может получить как новая модель, так и что угодно, от мультимедийной системы и зарядных станций до игрушек и особых версий автомобилей, в том числе электрических. Распоряжаться названием Аура АВТОВАЗ может до 12 ноября 2030 года с возможностью продления прав.

Напомним, что название Aura было выбрано в ходе конкурса среди автолюбителей, которые предлагали названия для новых моделей.

Условия были жесткие: название должно ассоциироваться с Россией, сочетаться со словом Lada, в нем должно быть два-три слога, на конце — обязательно буква «А», в слове должно быть понятное ударение, которое никто бы не путал, и имя должно легко писаться и читаться как на кириллице, так и на латинице.

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Кроме Aura были выбраны еще пять: Alta, Iskra, Mira, Avira и Sfera. Пока же патенты получены на два из них — Avira и Aura.

Напомним, в мае 2020 года АВТОВАЗ запатентовал три названия, которые может использовать в будущем — Tensa, Forta и Kayna.

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Фото: АВТОВАЗ