ГИБДД и городские власти по-разному посчитали аварийность

Согласно статистике ГИБДД за 11 месяцев 2021 года, Москва возглавила список регионов с наибольшим приростом дорожной аварийности.

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Число ДТП по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9,1% (до 120 тыс.), погибших — на 8,6% (до 13,4 тыс.), раненых — на 9,5% (до 151,6 тыс.). Следует из данных об аварийности на территории России за 11 месяцев текущего года, с которыми ознакомился «Коммерсант». В 7 регионах аварийность выросла, среди них и Москва. В столице фиксируется наибольший прирост ДТП — 6,8% (всего произошло 7,73 тыс.), число пострадавших в авариях стало больше на 7,2%.

В столице, в частности, на 27,4% выросло число ДТП с пострадавшими детьми, на 12,2% — аварий с пешеходами, на 7% — столкновений автомобилей, на 4,5% — наездов на велосипедистов. С мая аварийность в Москве снижалась, затем начался рост, сохраняющийся по сей день. В Московской области число ДТП с начала года, уменьштлась, но выросло число погибших.

По районам в столице лидируют по числу ДТП:

Пресненский район (143 ДТП)

Выхино-Жулебино (136)

Марьино (120)

Люблино (117)

Южное Бутово (114).

По приросту ДТП лидируют Савелки (81% к прошлому году), Рязановское (70%), Текстильщики (65,1%), Котловка (63%), Марушкинское (60%).

Самыми распространенными видами ДТП в столице являются столкновение авто (3,6 тыс. происшествий) и наезды на пешеходов (2,5 тыс.).

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Приводя статистику, необходимо учитывать жесткие ограничительные меры в городе из-за локдауна, которые вводились в прошлом году, считают в столичном ЦОДД. Тогда многие сели на «удаленку», и количество аварий резко снизилось. Поэтому некорректно сравнивать аварийность этого погода с прошлогодней, когда поток машин на дорогах резко сократился, сопоставлять следует с доковидным 2019 годом: по сравнению с ним число ДТП за 11 месяцев 2021 года снизилось на 7%, раненых — на 8,9%, погибших — на 16,7%.

Аварийность также выросла в Северной Осетии (+6,2% ДТП к прошлому году), Костромской области (+5,5%), Севастополе (+3,4%), Свердловской (+1,7%), Кировской (+1,2%%) и Вологодской областях (+1,1%). В остальных регионах количество ДТП снизилось, в некоторых регионах более чем на 30% (Удмуртия, Архангельская область).

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