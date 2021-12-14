Какая нужна зарплата для покупки машины с пробегом — журнал За рулем

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Какая нужна зарплата для покупки машины с пробегом

Все больше подержанных машин покупается в кредит. На что может рассчитывать среднестатистический россиянин?

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Автомобили становятся все дороже, как новые, так и с пробегом, а инфляция снижает уровень дохода людей. В результате все большим спросом пользуются автомобили с пробегом, причем даже те, чей возраст близок к 10 годам.

Как рассказал «За рулем» эксперт маркетеплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) Денис Мавланов, средний возраст покупаемых машин постепенно увеличивается на фоне дефицита новых автомобилей и закономерного роста спроса на вторичном рынке, который приводит к увеличению стоимости автомобилей. По словам эксперта, эта тенденция наблюдается не только в период пандемии, которая принесла нам дефицит микрочипов, но и в последнее десятилетие в целом.

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Стареет парк легковых автомобилей, растет и средний возраст покупаемых машин, особенно с учетом усугубляющегося дефицита новых автомобилей и отсутствия притока свежих машин с пробегом на рынок подержанных автомобилей. В настоящее время почти 60% легковых автомобилей в России — старше 10 лет.

Какая нужна зарплата для покупки машины с пробегом
Денис Мавланов
эксперт маркетеплейса Банкавто

— Наибольшей популярностью пользуются 3–4 и 7–9 летние авто, которые составляют половину продаж. Заметен тренд перехода от новых автомобилей в пользу 2–3 летних, так как они все еще на гарантии и пользуются устойчивым спросом. Для 7–9 летних авто популярность обуславливается удорожанием машин в диапазоне 5–7 лет, которые были востребованы ранее.

Средний доход людей, приобретающих самые популярные б/у-машины, очень сильно зависит от региона, в котором происходит покупка автомобиля. Если смотреть среднее значение по стране, то доход одного клиента находится в диапазоне 35–40 тысяч рублей.

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С учетом того, что комфортный размер платежа по кредиту должен составлять в среднем порядка 30% от дохода, покупатель автомобиля Lada Granta с пробегом в среднем должен зарабатывать от 24 тысяч рублей, Hyundai Solaris — от 33 тысяч рублей, а Kia Rio — от 35 тысяч рублей.

Размер подтвержденного дохода и суммы выплат при покупки бюджетного автомобиля в кредит в 2021 году (по данным РГС Банка)

Три самых кредитные модели в сегменте машин с пробегом

Средний чек по автокредиту (руб.)

Средний ежемесячный платеж (руб.)

Средний минимальный доход автозаемщика (руб.)

Kia Rio

638 674

10 401 

34 670

Hyundai Solaris

617 883

9 988

33 294

Lada Granta

432 517

7 243

24 144

Фото: Depositphotos

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