Какая нужна зарплата для покупки машины с пробегом

Все больше подержанных машин покупается в кредит. На что может рассчитывать среднестатистический россиянин?

Материалы по теме В какие долги залезают покупатели машин с пробегом

Автомобили становятся все дороже, как новые, так и с пробегом, а инфляция снижает уровень дохода людей. В результате все большим спросом пользуются автомобили с пробегом, причем даже те, чей возраст близок к 10 годам.

Как рассказал «За рулем» эксперт маркетеплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) Денис Мавланов, средний возраст покупаемых машин постепенно увеличивается на фоне дефицита новых автомобилей и закономерного роста спроса на вторичном рынке, который приводит к увеличению стоимости автомобилей. По словам эксперта, эта тенденция наблюдается не только в период пандемии, которая принесла нам дефицит микрочипов, но и в последнее десятилетие в целом.

Стареет парк легковых автомобилей, растет и средний возраст покупаемых машин, особенно с учетом усугубляющегося дефицита новых автомобилей и отсутствия притока свежих машин с пробегом на рынок подержанных автомобилей. В настоящее время почти 60% легковых автомобилей в России — старше 10 лет.

— Наибольшей популярностью пользуются 3–4 и 7–9 летние авто, которые составляют половину продаж. Заметен тренд перехода от новых автомобилей в пользу 2–3 летних, так как они все еще на гарантии и пользуются устойчивым спросом. Для 7–9 летних авто популярность обуславливается удорожанием машин в диапазоне 5–7 лет, которые были востребованы ранее.

Средний доход людей, приобретающих самые популярные б/у-машины, очень сильно зависит от региона, в котором происходит покупка автомобиля. Если смотреть среднее значение по стране, то доход одного клиента находится в диапазоне 35–40 тысяч рублей.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

С учетом того, что комфортный размер платежа по кредиту должен составлять в среднем порядка 30% от дохода, покупатель автомобиля Lada Granta с пробегом в среднем должен зарабатывать от 24 тысяч рублей, Hyundai Solaris — от 33 тысяч рублей, а Kia Rio — от 35 тысяч рублей.

Размер подтвержденного дохода и суммы выплат при покупки бюджетного автомобиля в кредит в 2021 году (по данным РГС Банка)

Три самых кредитные модели в сегменте машин с пробегом Средний чек по автокредиту (руб.) Средний ежемесячный платеж (руб.) Средний минимальный доход автозаемщика (руб.) Kia Rio 638 674 10 401 34 670 Hyundai Solaris 617 883 9 988 33 294 Lada Granta 432 517 7 243 24 144

На рынке новых автомобилейеще остались модели, на которые нет очередей, а значит и никто не навязывает дорогое допоборудование.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Depositphotos