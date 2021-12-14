Полиция рассказала владельцам, как будут вскрывать их машины — журнал За рулем

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Полиция рассказала владельцам, как будут вскрывать их машины

Порядок оповещения о вскрытии машин в отсутствие собственника опубликован МВД на портале проектов нормативных правовых актов.

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МВД России разработало порядок вскрытия автомобиля в отсутствие владельца.

В проекте документа, в частности, говорится:

  • О вскрытии транспортного средства собственника должны уведомить не позднее 24 часов с момента вскрытия.
  • Для своевременного информирования полиция обязана принять все меры по установлению собственника.
  • Собственника информируют путем направления или вручения уведомления о вскрытии (в любое, кроме ночного, время).
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  • Уведомление может быть вручено по почте заказным почтовым отправлением либо с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления.
  • Уведомление может быть направлено в виде телефонограммы, с последующим направлением уведомления на бумажном носителе по почте.
  • Уведомление по интернету направляется с официального адреса электронной почты органа внутренних дел в виде скана первого экземпляра документа на бумажном носителе, подписанного официальным лицом.
  • Уведомление может быть вручено сотрудником полиции лично под подпись на втором экземпляре с указанием даты и времени вручения.
  • Если собственник отказывается получить на руки уведомление и ставить подпись, сотрудник полиции на втором экземпляре делает соответствующую запись, а уведомление направляет собственнику.

Что должно быть в документе

Оформляют уведомление на бланке органа внутренних дел, его подписывает руководитель (начальник) подразделения МВД России либо исполняющий его обязанности в двух экземплярах: первый экземпляр направляют собственнику, второй приобщают в соответствующее дело.

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В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя, отчество собственника; адрес его места пребывания или жительства; сведения о вскрытом транспортном средстве, включая марку, модель и номерной знак; сведения о дате, времени, месте, основаниях и обстоятельствах вскрытия, предусмотренных частью 1 статьи 15.1 Федерального закона.

Аналогичные данные должно содержать уведомление юрлицу, только вместо данных собственника там будут указаны полное или сокращенное наименование юридического лица и его адрес.

  • Напомним, Госдума 8 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении полномочий полиции, где содержится разрешение сотрудникам МВД вскрывать автомобиль в отсутствие собственника.
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Фото: АГН Москва

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