Новая Веста Спорт: какой она будет и когда появится?

Не одновременно с остальным семейством, но вскоре после него. Ожидаем модернизированный движок и... возможно, версию универсал!

Материалы по теме Lada Vesta 2022: названа дата начала производства

Как мы сообщали ранее, ожидается, что обновленное семейство Lada Vesta стартует в серийном производстве в начале февраля 2022 года, а в продажу первые машины попадут ориентировочно в мае — при условии, что предприятию Lada Ижевск удастся выдержать все сроки в условиях непрекращающегося дефицита микрочипов. Но это касается т.н. стандартных седанов и универсалов: Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross. А будет ли в обновленной линейке версия Sport?

Серийный выпуск обновленного седана Lada Vesta Sport на мощностях предприятия Lada Sport в Тольятти начнется в 2023 году, пишет RCI News со ссылкой на данные сообщества Kviring Drive. По информации источника, спортверсия Весты получит модернизированный вариант двигателя ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, что должно улучшить динамические показатели машины.

Нынешняя Vesta Sport: 1,8 литра, 145 л.с., МКП, расширенная колея, клиренс 147 мм, диски 17", спойлер на крышке багажника, оригинальные сиденья, красная подсветка приборов, кожаная отделка, черный потолок. Цена — от 1 256 900 до 1 312 900 рублей

Кроме того, ранее в СМИ появлялась информация, что в обновленном семействе все же постараются реализовать спортивный универсал Lada Vesta SW Sport, который планировался в линейке изначально, но впоследствии был исключен из разработки. Официально завод не дает никакой информации по спортивной Весте, потому что, по заявлению пресс-службы, на АВТОВАЗе «не комментируют домыслы и слухи».

Планы и сроки сейчас подвержены корректировкам — на фоне дефицита микрочипов Lada Ижевск даже приостанавливает производство Весты нынешней генерации...

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: АВТОВАЗ