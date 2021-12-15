Появятся дорожные камеры, которые будут штрафовать пешеходов

Для борьбы с нерадивыми пешеходами в России предлагают использовать камеры распознавания лиц, и начать следует с оживленных перекрестков.

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Пешеход, пересекающий проезжую часть в неположенном месте — ситуация не редкая. Особый риск, когда трасса многополосная. В прошлом году 65% пешеходов попали в фатальные ДТП по своей неосторожности, а не по вине водителей. А это более 2840 человек. Штраф для пешехода невысокий: 500–1500 рублей, да и выпишут его только если рядом оказался инспектор.

Заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков рассказал в своем Telegram—канале о новом функционале, который в будущем появится у дорожных камер. Наказывать за нарушения правил дорожного движения будут не водителей, а пешеходов. А использовать для этого предполагается технологию распознавания лиц. Сообщается, что техническая возможность фиксации нарушения у камер есть, необходимы алгоритмы для четкого распознавания лиц.

«Как предупредить такие события? Один из предложенных вариантов — внедрение штрафов на основании данных видеокамер с функцией распознавания лиц. Это актуально на загруженных трассах, оживленных перекрестках и местах, где особенно часто случаются подобные правонарушения», — пишет он.

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Но, конечно же, сначала необходимо сформировать законодательную базу.

В целом же, решая проблемы травматизма пешеходов, необходимо применять комплексный подход, это: успокоение трафика, установка островков безопасности, сужение полос, расширение тротуаров и т.д.

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