Как ее красят? Цвета Niva Legend - в наглядном видео

Больше десятка вариантов, включая эксклюзивный камуфляжный и редкие, уже не использующиеся цвета.

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Несмотря на возраст, ветеран вазовского конвейера — внедорожник Niva Legend продолжает пользоваться устойчивым спросом. Он регулярно, хоть и мелкими штрихами, обновляется и имеет множество модификаций. Помимо, собственно, комплектаций и спецсерий Urban и Black, большое разнообразие в гамму исполнений вносят варианты окраски кузова.

В короткий ролик, который подготовил официальный дилер Lada, автосалон «Волжский Лада», вошли оттенки «Барокко» (малиновый), «Несси 2» (темно-зеленый), «Снежная королева» (светло-серебристый металлик), «Пантера» (черный) и «Кориандр» (золотисто-коричневый). Но помимо этих вариантов для версий Classic, Urban, Black и модификации Bronto завод предлагает также кузов в белом цвете («Белое облако») и серебристо-темно-сером «Борнео».

Указан в заметке и эксклюзивный окрас «Камуфляж», опционально предлагающийся для версии Luxe. Упоминается и цвет «Голубая планета», который в актуальных вариантах окраски кузова у Нивы отсутствует. Всего же источник называет 11 вариантов (мы перечислили лишь девять) — вероятно, на площадках некоторых дилеров остались редкие ныне цвета, в которые Нива красилась ранее.

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Рекомендованные заводом цены на версию Classic начинаются от 675 900 рублей; на Luxe — от 692 900 рублей; на Urban — от 751 900 рублей; на Black — от 760 900 рублей; на Bronto — от 939 900 рублей. Реальный же прайс, а также исполнение, состав комплектации, опции и варианты цвета кузова нужно уточнять у дилера.

Кстати, версия Black скоро появится и у более современной Niva Travel.

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Фото: АВТОВАЗ