Как ее красят? Цвета Niva Legend — в наглядном видео — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Как ее красят? Цвета Niva Legend - в наглядном видео

Больше десятка вариантов, включая эксклюзивный камуфляжный и редкие, уже не использующиеся цвета.

Материалы по теме
Длинная Niva Legend останется в производстве до января 2022 года

Несмотря на возраст, ветеран вазовского конвейера — внедорожник Niva Legend продолжает пользоваться устойчивым спросом. Он регулярно, хоть и мелкими штрихами, обновляется и имеет множество модификаций. Помимо, собственно, комплектаций и спецсерий Urban и Black, большое разнообразие в гамму исполнений вносят варианты окраски кузова.

В короткий ролик, который подготовил официальный дилер Lada, автосалон «Волжский Лада», вошли оттенки «Барокко» (малиновый), «Несси 2» (темно-зеленый), «Снежная королева» (светло-серебристый металлик), «Пантера» (черный) и «Кориандр» (золотисто-коричневый). Но помимо этих вариантов для версий Classic, Urban, Black и модификации Bronto завод предлагает также кузов в белом цвете («Белое облако») и серебристо-темно-сером «Борнео».

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Указан в заметке и эксклюзивный окрас «Камуфляж», опционально предлагающийся для версии Luxe. Упоминается и цвет «Голубая планета», который в актуальных вариантах окраски кузова у Нивы отсутствует. Всего же источник называет 11 вариантов (мы перечислили лишь девять) — вероятно, на площадках некоторых дилеров остались редкие ныне цвета, в которые Нива красилась ранее.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Рекомендованные заводом цены на версию Classic начинаются от 675 900 рублей; на Luxe — от 692 900 рублей; на Urban — от 751 900 рублей; на Black — от 760 900 рублей; на Bronto — от 939 900 рублей. Реальный же прайс, а также исполнение, состав комплектации, опции и варианты цвета кузова нужно уточнять у дилера.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества
249 сил на 20 дюймах — 7 особенностей самого дорогого китайского кроссовера
Киа Соренто 2022: дизель, мороз и дистанционный запуск

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров806Количество комментариев1
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: