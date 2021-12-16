Русский кубик: немцы взяли Ниву на длительный тест

Только одна цитата: «Звук раздатки напоминает бензопилу, но обладает тем же успокаивающим эффектом, что и кошачье мурлыканье».

Немецкий журнал Off Road анонсировал первый номер 2022 года, в котором, судя по изложенной информации, появится российский внедорожник Niva Legend. Причем появится надолго — немецкие журналисты взяли Ниву на длительный тест, поэтому одним номером журнала дело не ограничится. Ресурс Lada Niva Documentary подготовил перевод первой статьи о Ниве на русский язык. В частности, сообщается, что Niva Legend будет сопровождать журналистов во всех редакционных делах в течение семи месяцев.

Автомобиль в окраске Safari получен журналистами от компании Lada Automobile GmBH, и еще стоя на автовозе эта машина уже приковывала взгляды. Автор Off Road справедливо замечает, что Нива больше подходит для езды по бездорожью, чем для скоростных прохватов.

Здесь Lada Niva находится в своей стихии. Здесь ее никто не в чем не обвинит. Как и всегда, «русский кубик» проберется сквозь все, что попадет под его угловатый капот.

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Автор хвалит новые детали интерьера, функциональный отопитель и теплые опции, сетует на не слишком мощный кондиционер и иронизируют по поводу трансмиссионных шумов: «Звук раздатки напоминает бензопилу, но обладает тем же успокаивающим эффектом, что и кошачье мурлыканье». Но журналисту понравилось, что автомобиль сохранил свою суть, несмотря на обновления.

Кроме того, автор объясняет, почему у Нивы все еще два ключа («в арктических регионах полезно иметь возможность запереть автомобиль при работающем двигателе»), а также приводит обе версии возникновения названия Niva.

Но мы-то с вами уже знаем правильную...

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Фото: Off Road