Сломавшийся грузовик остановил конвейер АВТОВАЗа

Машина везла на завод дефицитные микрочипы.

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Мультибрендовый конвейер АВТОВАЗа, выпускающий автомобили Lada (Largus и XRAY) и Renault (Logan и Sandero), в очередной раз отправился в простой. В начале недели конвейер, именуемый в заводской классификации ПАП B0, работал в штатном режиме, что по нынешним временам можно считать большой удачей заводчан. Однако после первой смены 15 декабря случилась нештатная остановка. Но причиной стал не пресловутый дефицит микрочипов, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ», а случайность.

Дефицитные электронные компоненты на конвейер автогиганта в Тольятти везла фура (напомним, микросхемы для Ларгусов и Логанов поставляются с расположенного в Самаре заводе Bosch), и она сломалась по дороге, причем на значительном удалении от конечной точки маршрута, сообщает источник. Устранить неисправность на месте было невозможно, поэтому на замену сломавшемуся автомобилю отправился другой тягач.

Все это заняло продолжительное время, в результате чего конвейер «задохнулся». Странным образом все это совпало с внедрением на АВТОВАЗе логистической концепции Just in Time («точно в срок»), имеющей японские корни и подразумевающей минимизацию складских запасов и использование на конвейере комплектующих, поступающих буквально с колес. Японская теория не выдержала испытания российской практикой, делает вывод источник.

Сообщается, что конвейер простоял вторую смену 15 декабря и обе смены 16 декабря, в результате чего завод не выпустил около тысячи автомобилей. В пятницу 17 декабря линия заработала, и теперь, чтобы отыграть отставание, будет работать и в субботу, и в воскресенье. Работникам оплатят эти дни в двойном размере.

В результате всех простоев в 2021 году АВТОВАЗ мог бы потерять четверть годовых продаж, но пока перебои в выпуске машин компенсируются товарными запасами.

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Фото: Андрей Холмов / ТАСС