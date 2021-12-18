Сломавшийся грузовик остановил конвейер АВТОВАЗа — журнал За рулем

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Сломавшийся грузовик остановил конвейер АВТОВАЗа

Машина везла на завод дефицитные микрочипы.

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Мультибрендовый конвейер АВТОВАЗа, выпускающий автомобили Lada (Largus и XRAY) и Renault (Logan и Sandero), в очередной раз отправился в простой. В начале недели конвейер, именуемый в заводской классификации ПАП B0, работал в штатном режиме, что по нынешним временам можно считать большой удачей заводчан. Однако после первой смены 15 декабря случилась нештатная остановка. Но причиной стал не пресловутый дефицит микрочипов, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ», а случайность.

Дефицитные электронные компоненты на конвейер автогиганта в Тольятти везла фура (напомним, микросхемы для Ларгусов и Логанов поставляются с расположенного в Самаре заводе Bosch), и она сломалась по дороге, причем на значительном удалении от конечной точки маршрута, сообщает источник. Устранить неисправность на месте было невозможно, поэтому на замену сломавшемуся автомобилю отправился другой тягач.

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Все это заняло продолжительное время, в результате чего конвейер «задохнулся». Странным образом все это совпало с внедрением на АВТОВАЗе логистической концепции Just in Time («точно в срок»), имеющей японские корни и подразумевающей минимизацию складских запасов и использование на конвейере комплектующих, поступающих буквально с колес. Японская теория не выдержала испытания российской практикой, делает вывод источник.

Сообщается, что конвейер простоял вторую смену 15 декабря и обе смены 16 декабря, в результате чего завод не выпустил около тысячи автомобилей. В пятницу 17 декабря линия заработала, и теперь, чтобы отыграть отставание, будет работать и в субботу, и в воскресенье. Работникам оплатят эти дни в двойном размере.

Фото: Андрей Холмов / ТАСС

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