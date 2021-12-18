Все похолодело: картингист провалился под лед (видео) — журнал За рулем

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Все похолодело: картингист провалился под лед (видео)

После эффектного «прохвата» он предлагает товарищам развернуться, но что-то идет не так...

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Тольяттинский картингист Дмитрий Мусинов попал в весьма опасную ситуацию во время зимней тренировки. Спортсмен вместе с партнерами по команде устроил заезд по льду реки неподалеку от Новой Майны в Ульяновской области. Тренировку Дмитрий снимал на видеокамеру, установленную на шлеме. Картингисты собирались повторить заезд, наделавший в интернете шума пару лет назал: ролик гонщика Геннадия Новичкова сначала попал в британские СМИ, а затем и на российский Первый канал...

Но в этот раз все пошло не так, и попытка повторить лихой заезд окончилась неудачно, пишет Citytraffic. В ролике мы видим, как после эффектного «прохвата» на большой скорости Мусинов сбавляет ход и жестом предлагает коллегам развернуться, однако в этот момент лед под задними колесами карта резко ломается.

К счастью, дело происходило на мелководье, и гонщику после некоторого замешательства в ледяной воде удалось встать на дно и уберечь машину от полного погружения под воду. Источник сообщает, что спортсмен удачно выбрался из полыньи и остался здоров. А сам гонщик в комментариях под видео сообщает, что и двигатель карта не пострадал — в таких случаях двухтактник, коим оснащена машина, нужно всего лишь быстро завести, чтобы замерзшая вода не разорвала двигатель изнутри.

Хочется пожелать Дмитрию здоровья, спортивных успехов и риска только в разумных пределах и на специально подготовленной трассе.

Видео: Youtube / 1634Dima

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