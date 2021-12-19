Умный бойкот: в Татарстане начали борьбу с подорожанием топлива — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Умный бойкот: в Татарстане начали борьбу с подорожанием топлива

Выбирается только одна заправка, а остальные игнорируются.

Материалы по теме
Шок-цифра: сколько получили нефтяники по демпферу

В Республике Татарстан автомобилисты протестуют против подорожания топлива. Форму протеста выбрали мирную — и современную. Как сообщил Youtube-канал ТатарстанДа, автомобилисты из Казани, уставшие наблюдать за ростом цен на бензин, создали чат. Постепенно к ребятам начали присоединяться автолюбители из других городов республики, а сейчас в чате «Умный бойкот АЗС» множество людей из разных регионов России — всего насчитывается уже более 4 тысяч участников.

Суть акции — в гибридном бойкоте: никаких скоплений и митингов. Путем опроса выбирается определенная заправка, где на будущей неделе будут заправляться участники чата. Остальные станции просто игнорируются.

По наблюдениям активистов, владельцы казанских АЗС уже ощущают на себе последствия, ведь газом почти никто не заправляется, а бензином заправляются гораздо меньше — и в основном только на местных заправках. Причем в будущем планируется и по ним провести отбор: выбирать только устраивающих по качеству и ценам. Создатели движения верят, что в их власти повлиять на компании, торгующие топливом.

Видео: Youtube / ТатарстанДа

Наше новое видео
Первый советский джип: 9 потрясающих фактов о ГАЗ-67
Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества
249 сил на 20 дюймах — 7 особенностей самого дорогого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров1665
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: