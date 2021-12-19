Умный бойкот: в Татарстане начали борьбу с подорожанием топлива

Выбирается только одна заправка, а остальные игнорируются.

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В Республике Татарстан автомобилисты протестуют против подорожания топлива. Форму протеста выбрали мирную — и современную. Как сообщил Youtube-канал ТатарстанДа, автомобилисты из Казани, уставшие наблюдать за ростом цен на бензин, создали чат. Постепенно к ребятам начали присоединяться автолюбители из других городов республики, а сейчас в чате «Умный бойкот АЗС» множество людей из разных регионов России — всего насчитывается уже более 4 тысяч участников.

Суть акции — в гибридном бойкоте: никаких скоплений и митингов. Путем опроса выбирается определенная заправка, где на будущей неделе будут заправляться участники чата. Остальные станции просто игнорируются.

По наблюдениям активистов, владельцы казанских АЗС уже ощущают на себе последствия, ведь газом почти никто не заправляется, а бензином заправляются гораздо меньше — и в основном только на местных заправках. Причем в будущем планируется и по ним провести отбор: выбирать только устраивающих по качеству и ценам. Создатели движения верят, что в их власти повлиять на компании, торгующие топливом.

Тем временем, в январе топливо должно снова подорожать, а чиновники хотят разрешить продажу спиртного на АЗС, чтобы поддержать заправочный бизнес.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Видео: Youtube / ТатарстанДа