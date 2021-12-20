РГС Банк выставил на продажу 15 000 машин в мобильном приложении

Все они представлены в новом приложении #банкавто с расширенными возможностями.

Материалы по теме РГС Банк нашел способ сократить дефицит новых машин

РГС Банк объявил о запуске совершенно нового мобильного приложения. Это не просто привычный уже многим мобильный банк, но и маркетплейс — торговая площадка с 15 000 проверенных новых и подержанных автомобилей, находящихся в наличии у продавцов. Пользоваться же приложением могут абсолютно все, а не только клиенты РГС Банка.

Также отмечается, что новое приложение стало еще безопаснее и стабильнее, его работа ускорилась, а интерфейс и навигация улучшились — все продукты и счета клиентов выводятся на главный экран. Также клиенты могут:

моментально получать актуальную информацию о своих картах, кредитах, вкладах и счетах (реквизиты карт и счетов всегда под рукой и доступны клиенту в приложении);

погашать кредиты, в том числе быстро узнавать дату и сумму ближайшего платежа по карте и кредиту;

открывать вклады с повышенной ставкой;

оформлять банковские карты, цифровые или пластиковые, токенизировать (добавлять в электронные кошельки), блокировать и перевыпускать их, изменять PIN-код;

переводить средства на карты других банков, себе или сторонним пользователям;

обменивать валюту;

оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги;

настраивать лимиты на платежи и переводы, заказывать справки и выписки;

проверять историю операций и аналитику расходов и многое другое;

также появился новый сервис Me2Me, поддерживающий Систему быстрых платежей.

Для покупателей автомобилей есть быстрый поиск с подробными фильтрами — цена, комплектация, технические характеристики, цвет и так далее. Тут же можно быстро договориться о покупке машины. Кроме того, есть полезный контент: новости банка и авторынка, лайфхаки для автомобилистов и многое другое.

Приложение доступно на всех устройствах с iOS и Android, и авторизоваться в нем можно за несколько секунд при помощи кода из смс.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

«Мы ставили перед собой амбициозную задачу — в рамках реализации бизнес-стратегии банка, банка для автомобилистов, создать не очередной мобильный банк, а приложение, которое стало бы ежедневным помощником любого автолюбителя. Важно было оттолкнуться не от продукта, а от тех задач и запросов, которые важны для автомобилистов. Для достижения этой цели мы изучали потребности наших клиентов, перестраивали процессы в банке, разрабатывали новые продуктовые подходы. В итоге мы получили мощную, гибкую, масштабируемую платформу, которая будет развиваться вместе с нашими клиентами», — отметил директор фабрики цифровых проектов РГС Банка Денис Мавланов.

Каким видом кредита лучше воспользоваться покупателям автомобилей? Ответ и подробный анализ различных способов стать автовладельцем вы найдете здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: РГС Банк