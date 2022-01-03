Ядовитый паук на машине, но водителю помогли с ним справиться

Птица против паука в австралийской глубинке.

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Это видео снято в Алис-Спрингс, расположенном в Северной Австралии, где обитает масса разнообразной, часто экзотической живности. В этом случае очень опасный коричневый паук-отшельник каким-то образом спланировал на стекло водителя. Судя по возгласам, в машине только девушки, которые пришли в ужас от такого события, особенно понимая, что укус этого членистоногого крайне опасен для человека.

Он способен вызвать обширный некроз (омертвение) кожи и подкожной клетчатки. Впрочем, коричневый паук-отшельник неагрессивен и на человека нападает редко, лишь когда покушаются на его жизнь и территорию. Обычно от его укусов у людей страдают руки, шея и нижняя часть живота. Но не в этом случае.

Не успели девушки подумать, как избавиться от твари, как на стекло спланировала не менее экзотическая птица и утащила добычу. Видимо, для нее он станет прекрасным обедом. Все произошло настолько молниеносно, что девушки испугались уже во второй раз, ну а потом обрадовались. В комментариях пользователи восхитились зрением птицы, которая сверху каким-то образом усмотрела добычу на боковом стекле.

Это видео тоже не для слабонервных.



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Видео: YouTube