Не «как новая», а новая! Возможно, лучшая Lada Samara

Машина собрана из новых оригинальных запчастей. Воссоздана конфигурация «поздней» Самары.

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В Сочи продают любопытный экземпляр ВАЗ-21083. Экземпляр хоть и не уникальный и едва ли представляющий коллекционную ценность, однако редкий и, похоже, весьма привлекательный. Это не пресловутая «капсула времени», много лет хранившаяся в гараже, и не тщательно отреставрированная машина из числа когда-то произведенных на конвейере. Эта «восьмерка» — просто новая, только что собранная.

Машина построена с нуля из новых оригинальных запчастей, окрашена и снабжена полным пакетом вибро-, шумоизоляции и «антискрипа», сообщает владелец в объявлении на сайте Auto.ru. Металлические детали кузова для новодела закупались в Тольятти, а красилась машина в «черный шоколад». ПТС у автомобиля имеется (в объявлении указан дубликат), и цвет в нем указан черный. Владелец пишет, что цвет машины совпадает с тем, что в документах, однако, строго говоря, «черный шоколад» — это темно-коричневый металлик.

У автомобиля интересный салон: это сочетание так называемой «европанели», которая больше знакома по семейству Самара-2 (ВАЗ-2113, —2114 и и —2115), и классических обивок дверей; интерьер в такой конфигурации применен на машинах, выпущенных заводом в начале «нулевых». Кстати, по документам представленный образец — 2001 года выпуска; пробег — 3 км. Салон в сборе, а также стекла, оптика и прочие элементы совершенно новые. Установлены сигнализация и аудиосистема.

Вот что сообщается про силовой агрегат: «с родным 8-клапанным мотором (инжектор), 5 МКПП». То есть перед нами, если можно так выразиться, «восьмерка» в высшей стадии своего развития, да еще и совершенно новая. Продавец оценивает возможность владеть новой машиной, но при этом созданной по прежним канонам, в 650 000 рублей. На данный момент это самый дорогой ВАЗ-21083 на указанном ресурсе. Стоит того?

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Фото: Auto.ru