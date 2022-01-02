Мощная история: открылся музей грузовиков Урал

Современный музей — это реконструкция прежнего, но сравнимая с новым рождением.

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Отличный подарок любителям автомобильной истории к Новому году сделали в Миассе, на заводе «Урал». Незадолго до праздников в инженерном корпусе завода открылся музей истории уральских автомобилестроителей. Событие приурочили к 80-летнему юбилею предприятия. Первая экскурсия состоялась прямо на открытии, ее провела хранительница музея Татьяна Ильинкова. В арсенале музея — современные аудиовизуальные, световые и мультимедийные решения.

Фактически для музея это — реконструкция (он не построен на пустом месте, а воссоздан в новом качестве), но реконструкция, сравнимая с новым рождением.

Как сообщает официальный сайт автозавода «Урал», музей является не только отражением истории предприятия, но и вкладом в формирование будущего —- на предприятии понимают важность сохранения истории для будущих поколений.

По поводу представленных экспонатов пока подробностей нет. Но создатели музея уверены, что он станет важным историческим и культурным элементом города.

У грузовиков Урал действительно интересная история, давайте ее вспомним.

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Фото: Автомобильный завод «Урал»